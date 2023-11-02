Kabataş-Bağcılar Tramvayı Güngören İstasyonunda Arızalandı

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay Güngören İstasyonu'nda arıza nedeniyle durdu. Yolcular bir sonraki istasyona kadar raylarda yürümek zorunda kaldı.

KABATAŞ- Bağcılar hattındaki tramvay Güngören İstasyonunu geçtikten sonra arızalandı. Yolcular ise bir sonraki istasyona kadar raylarda yürümek zorunda kaldı.

Olay, Güngören tramvay istasyonunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören istasyonundan Zeytinburnu istikametinde seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle seferler Mehmet Akif Ersoy İstasyonu ile Kabataş arasında yapılabildi. Bağcılar-Güngören istasyonları arasında tramvay seferleri durduruldu. Tramvay ile yolculuk yapmak isteyen yolcular ise kapalı olan istasyonlar arsında uzun süre yürümek zorunda kaldı. Tramvayın yol geçidinden arızalanması nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Hastaneden evine dönen Filiz Güler Hastaneden geliyorum, arıza var dediler. Bende yürüyorum. Bir önceki durakta indirdiler bizi. Gideceğim yere araç yok, o yüzden yürüyeceğim dedi.

Tramvayın onarım çalışmaları devam ediyor.