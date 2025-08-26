Jeoloji Mühendisleri: Kentsel Dönüşüm Yerine Kentsel Değişim Gerekiyor

JEOLOJİ Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'deki yapı stokunun berbat olduğunu belirterek, "Şunu söylemek gerekir ki; ülkedeki kentli nüfusun uzun vadede azaltılması, kırsalın desteklenmesi gerekiyor. Bunun adı da 'kentsel dönüşüm' değil, 'kentsel değişim' olmalı" dedi.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki artçıların İzmir başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde hissedilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, teorik olarak bu büyüklükteki bir depremin ardından 5.1 büyüklüğüne kadar artçı oluşturmasının olağan olduğunu söyledi. Önalan, Balıkesir bölgesinde 10-12 kilometrelik bir fay üzerinde meydana gelen bu depremin, yüzey kırığı oluşturmadığını belirtti. İzmir ve çevresini de etkileyecek, deprem üretme zamanı gelen fay olduğuna dikkati çeken Önalan, "Yapılan çalışmalarda Tuzla fayının artık bir sismik boşluk olduğunu, her an deprem üretebileceği görülüyor" dedi.

'ETÜTLERİ İVEDİLİKLE TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR'

İzmir özelinde 100 kilometre yarıçaplı bir daire içerisinde, karada ve denizdeki her diri fayın kent için risk oluşturduğunu 30 Ekim Sisam depreminde pratik olarak test edildiğini söyleyen Önalan, "77 km uzaklıktaki bir fay kırılarak, Bayraklı 'da 117 yurttaşımızı öldürdü, yüzlerce bağımsız bölüm kullanılmayacak hale geldi. Sonuç olarak zemin koşulları, bina yapım tekniklerindeki arızalar, yapı denetim sistemindeki boşluklar depremin afete dönüşmesinin en büyük nedenleri. Deprem öncesinde, yerleşime uygunluk değerlendirmesi ile tüm ilçelerimizin mikro bölgeleme etütlerini ivedilikle tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda çok önemli bir adım 2021 yılında atılmış ve Bornova'da mikro bölgeleme çalışmalarına başlanmıştı. Ancak 4 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın henüz Bornova'da bile bitirilemedi" diye konuştu.

'KIRSALIN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

İnsanların 'çök-kapan-tutun' dışında henüz tam olarak bilinçlendirilmediğini dile getiren Önalan, "Eğitim çok önemli. Berbat bir yapı stokumuz var. Deprem anı ve sonrası büyük bir kaos ortamı oluşuyor. Bu konuda çok ciddi hazırlıklar ve tatbikatlara ihtiyaç var. Ulaşım arterleri nasıl açık tutulacak, tahliyeler nereden yapılacak, enkazlar nereye dökülecek gibi tüm sorular yanıtını arıyor. İzmir'in, çok acil deprem anında uzun kıyı şeridini ve eldeki vapurları kullanacak bir plana ihtiyacı var" dedi. Deprem sonrası için acil konut ihtiyacını karşılayacak güvenli alanların şimdiden belirlenmesinin şart olduğunu söyleyen Önalan, "Şunu söylemek gerekir ki; ülkedeki kentli nüfusun uzun vadede azaltılması, kırsalın desteklenmesi gerekiyor. Bunun adı da 'kentsel dönüşüm' değil, 'kentsel değişim' olmalı" diye konuştu.