- Japonya'da 200 farklı kamp aracı görücüye çıktı

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Tokyo Camping Car Show" fuarında 200 özel tasarım kamp aracı meraklılarının beğenisine sunuldu. Fuar, meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Japonya'da düzenlenen "Tokyo Camping Car Show" karavan fuarı, bugün kapılarını açtı. Tokyo Big Sight Uluslararası Gösteri ve Sergi Merkezi'nde yapılan fuar kapsamında çekme karavanlardan motokaravanlara, "camper" olarak bilinen dönüştürülmüş karavanlardan mini karavanlara kadar 200 farklı araç meraklıların beğenisine sunuldu. Amatör kampçılara yönelik uygun fiyatlı araçların yanı sıra lüks kategorideki karavanların da sergilendiği fuar, ilk gününde katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuar Organizasyon Sorumlusu Akari Sano, Japonya'da kamp araçlarına olan ilginin son zamanlarda daha da arttığını belirterek, "Covid-19 döneminde insanlar dışarı çıkıp kalabalık alanlara gidemedi. Bu dönemde kamp araçları daha çok ilgi çekti" ifadelerini kullandı. Ülkede salgının etkisini yitirmesinin ardından insanların yeniden özgürce seyahat etmeye başladığını kaydeden Sano, kampçılığın bu süre zarfında popülaritesini artırdığını ifade etti. Sano, fuarın ilgi görmesinden mutlu olduklarını belirtti.

İki gün sürecek olan "Tokyo Camping Car Show" yarın saat 17.00'de sona erecek.