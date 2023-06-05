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Jandarmanın bulduğu yaralı alaca baykuş yavrusuna koruma

Yaşam Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edildi.

Jandarmanın bulduğu yaralı alaca baykuş yavrusuna koruma

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edildi

Edremit ilçesinde jandarma tarafından devriye sırasında yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu koruma altına alındı. Edremit İlçesi Avcılar Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri yavru baykuş ile karşılaştı. Annesinin olmadığı tespiti yapılan ve diğer canlıların zarar vermemesi için koruma altına alınan yavru baykuş daha sonra Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Veteriner hekimine teslim edildi. Yavru Alaca baykuşu bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Yaşam

Balıkesir Jandarma Edremit Yaşam Haberler

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