Jandarma Uzman Çavuş, Ehliyetsiz Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel (21), mesaisini tamamladıktan sonra birliğinden ayrılırken yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. JAKEM'de görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel, mesaisini tamamladıktan sonra birliğinden ayrıldı. Kabayel, yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yönetimindeki 50 ACL 001 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Uzman Çavuş Kabayel, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü D.A.K. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Becel, "Hepimizin başı sağ olsun. JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etap sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.