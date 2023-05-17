Jandarma Er Selçuk Sarıkaya'nın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta vatani görevini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Er Selçuk Sarıkaya (20), memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma Er Selçuk Sarıkaya için Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Söğütalan İlkokulu bahçesindeki törene, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ve vatandaşlar katıldı. Törenden önce Sarıkaya'nın yakınları taziyeleri kabul etti. Sarıkaya'nın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Söğütalan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.