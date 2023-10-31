Jandarma, Cumhuriyetin 100. yılında öğrencilere kapılarını açtı

Kırıkkale'de jandarma personeli tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, jandarmanın faaliyetleri ve ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Asayiş köpeği 'Tutar'ın yaptığı gösteri de öğrencilerin ilgisini çekti.

Jandarma, Cumhuriyetin 100. yılında kapılarını öğrencilere açtı

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma personeli tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, jandarmanın faaliyetleri ve ekipmanları hakkında bilgiler verildi. Asayiş köpeği "Tutar"ın yaptığı gösteri de öğrencilerin ilgisini çekti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Vali Mehmet Makas'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, jandarma teşkilatı ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen yerli ve milli silahların da tanıtımı yapıldı. Etkinliğin devamında ise asayiş köpeği "Tutar" sergilediği gösteri öğrencilerin ilgisini çekti. Jandarma personeli daha sonra öğrencilerle birlikte halat çekme yarışı oynadı. Bazı öğrenciler de jandarma komandolar ve motosikletli jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Sınıf Öğretmeni Seda Mengi, "Cumhuriyetimizin 100. yıl eşliğinde program çok şekilde devam ediyor. Çocuklarımız burada çok eğlenceli vakit geçiriyor. Gerekli gezi yerlerini de gördüler tanıdılar. Programı düzenleyen jandarmaya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Seda Ela Polat, eğlendiğini ifade ederek, jandarmanın yaptığı faaliyetle hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Ömer Yiğit Özok, Cumhuriyetin 100 yaşında olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bera Irmak Demir ise asayiş köpeğinin yaptığı gösteriyi ilgiyle izlediğini söyledi.