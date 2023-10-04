Aksaray'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğada yaşayan hayvanlara yönelik harekete geçen jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde kendi elleriyle borularla yaptıkları yem ve su kaplarını dağ ve arazilere bıraktı.

Jandarma borulardan su ve yem kabı yapıp doğaya bıraktı

AKSARAY - Aksaray'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğada yaşayan hayvanlara yönelik harekete geçen jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde kendi elleriyle borularla yaptıkları yem ve su kaplarını dağ ve arazilere bıraktı.

Doğadaki hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, hayvanlar için kendi elleriyle yem ve su kabı yaptı. İl Jandarma Komutanlığında su şebeke borularından yem ve su kapları yapan jandarma ekipleri kapların tamamlanmasının ardından doğaya çıkarak dağ ve arazilere bu kapları yerleştirdi. İçlerine su ve yem de bırakan jandarma ekipleri şehir genelinde yüzlerce yere yem ve su kabı bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, geri dönüşüm malzemelerin çöp olmadığı bilinci ile hem sokak hayvanlarını korumak hem de atıkları değerlendirerek yaşanalabilir bir Aksaray, yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.