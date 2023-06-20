Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından boş arazide bulunan ve sol arka ayağı sakat olan köpeğe jandarma ekipleri tarafından plastik su borularıyla yürüteç yapıldı.

Jandarma, ayağı sakat köpeğe plastik borudan yürüteç yaptı

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından boş arazide bulunan ve sol arka ayağı sakat olan köpeğe jandarma ekipleri tarafından plastik su borularıyla yürüteç yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, devriye faaliyeti sırasında arazide aksayarak yürüyen bir köpek gören İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi köpeğin yanına giderek vücudunda inceleme yaptı. Köpeğin sol arka ayağının sakat olduğunu ve basamadığını fark eden jandarma ekipleri köpeği alarak veterinere götürdü. Veterinerin köpeğin ayağının kalıcı olarak sakat olduğunu ve muhtemelen bir trafik kazasında yaşanmış olabileceğini belirtmesi üzerine köpeği alan jandarma ekipleri İl Jandarma Komutanlığına getirdi. Köpeğin daha rahat yürüyebilmesi ve acı çekmemesi için kolları sıvayan jandarma ekipleri, plastik su borularından yürüteç yaptı. Kısa sürede yapılan yürüteç köpeğin vücuduna monte edilirken, köpek artık hem acı çekmeden hem de daha rahat bir şekilde yürümeye kavuştu.