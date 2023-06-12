Jandarma astsubayın nişanlısı hayatını kaybetti

SİVAS'ın Gürün ilçesinde jandarma astsubay olan nişanlısı Oruç Kiper'in (31) kullandığı otomobilin, yolda takla atması sonucu hayatını kaybeden Selin Köse (31) memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Oruç Kiper de nişanlısının cenaze törenine katıldı. Ayakta durmakta zorluk çektiği görülen Kiper'e yakınları destek olmaya çalıştı.Elazığ'ın Maden ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Oruç Kiper yönetimindeki 38 FM 165 plakalı otomobil, dün Sivas'ın Gürün ilçesinden, Niğde yönüne giderken yağmur nedeni ile yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı. Sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ortasındaki su kanalına giren otomobil, karşı şeride geçtikten sonra devrilerek ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan Selin Köse olay yerinde hayatını kaybederken, nişanlısı Jandarma Astsubay Oruç Kiper ise yaralandı. Yaralı Kiper, olay yerine sevk edilen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Otopsi işlemleri tamamlanan Selin Köse'nin cenazesi ise ailesine teslim edildi. Ambulansla Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirilen Köse, gözyaşları arasında ilçe merkezindeki Güllübağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taburcu olan ve cenaze törenine katılan Selin Köse'nin nişanlısı Astsubay Oruç Kiper'in ise ayakta durmakta zorluk çektiği ve sık sık gözyaşı döktüğü görüldü. Kiper'e yakınları destek oldu. Çiftin Elazığ'ın Maden ilçesinden, bayram tatili için Oruç Kiper'in memleketi olan Niğde'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.