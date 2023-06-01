İzzet Baysal, Bolu Kent Konseyi tarafından anıldı

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda merkezle gönüllere taht kuran, "Bolu'nun Babası" olarak bilinen İzzet Baysal, Kent Konseyi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda merkezle gönüllere taht kuran, " Bolu'nun Babası" olarak bilinen İzzet Baysal, Kent Konseyi tarafından düzenlenen programla anıldı. Programa katılan vatandaşlar, İzzet Baysal'a sevgilerini ve özlemlerini dile getirdi.

Boluluların " Bolu'nun Babası" olarak tanımladığı, kente birçok eser kazandıran Mimar İzzet Baysal'ın anısına her yıl Bolu Kent Konseyi tarafından düzenlenen geleneksel İzzet Baysal Şükran Günleri programları başladı. Bu 34'üncüsü düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri programları, 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülecek. İzzet Baysal Caddesi üzerinde İzzet Baysal heykeline çelenk sunumu ile başlayan program, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarla devam etti. İzzet Baysal'ın en çok sevdiği türkü olan Drama Köprüsü, Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde söylendi. Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekilleri Yüksel Coşkunyürek ve Türker Ateş, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından İzzet Baysal'ın yeğeni İzzet Baysal Vakfı'nın Başkanı Ahmet Baysal'ın amcasına yazdığı mektup okudu. Ahmet Baysal'ın adına mektubu İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Nejat Eratalar okudu. Mektubun okunduğu esnada Ahmet Baysal duygusal anlar yaşadı. Amcasına duygu dolu mektup yazan Ahmet Baysal, Bolu halkının ve kendisinin İzzet Baysal'a minnettar olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları oynandı.

"İzzet Baysal Bolu'nun babası"

Etkinliğe katılan vatandaş Ali İhsan Arslan, "Ben İzzet Baysal'ı çok seviyorum. İzzet Baysal Bolu'nun babası, Bolu'ya çok faydaları oldu. Allah razı olsun ondan, çok dua ediyorum. Ben Çanakkale'deydim yeni geldim. 6-7 senedir oradaydım ama buradayken anma günlerine katılıyordum. Bolu'yu Bolu yapan adam diyebiliriz. Bolu'ya çok faydası oldu, Allah bin kere razı olsun" dedi.

İzzet Baysal'ın Bolu'yu üst seviyelere taşıdığını ifade eden Sevgi Can, "Bolu'yu bu seviyeye getiren İzzet Baysal babamızdır. Onu her zaman ruhuna Fatiha okuyarak anmaktayız" diye konuştu.

İzzet Baysal'ın yaptırdığı hastanelere tedavi için gittiklerinde dua ettiklerini belirten Sema Parlakyıldız, "Her namazımızda dua ederiz. Onun yaptırdığı hastanelere her gittiğimizde, 'Allah cennetin en güzel köşelerini nasip etsin' diyoruz. Gururla gidiyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU