İznik'te tır kazası: Virajı alamayan tır devrildi

Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan tır önce araçlara çarptı sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Orhangazi istikametine giden Fatih K. idaresindeki 07 BGH 124 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, virajı alamayarak önce karşı istikamette gelen Hakan E. idaresindeki 81 BL 480 plakalı tıra daha sonra 14 ABS 419 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken tırın kasasında bulunan meyve sebzeler yola saçıldı. Petrol istasyonu yakınında olan kaza çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. - BURSA