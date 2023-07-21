İznik Gölü'nde boğulan genç gözyaşları arasında defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinden gittiği İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, dün saat 19.00'da İznik'in Göllüce Mahallesi mevkiinde İznik Gölü'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Nurullah Adak, Kur'an kursunun organizasyonu ile İznik'e gitti. 36 gencin bulunduğu etkinlikte serinlemek için göle giren genç, bir anda suda kayboldu. Kur'an kursu eğitmeni genci kurtarıp 112'ye haber verdi. Ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Adak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aileye teslim edilen gencin cenazesi İnegöl'e getirildi. Nurullah Adak'ın cenazesi cuma namazını müteakip Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının Alanyurt mezarlığında defnedildi. - BURSA