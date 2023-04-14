İZMİT'teki İstinat Duvarı Çökmesi Sonrası 4 Apartman Mühürlendi

İZMİT'te sitenin istinat duvarının çökmesiyle hasar gören 4 apartman, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Zeminin yeniden kaymaması için tedbirler alınırken, binaların akıbeti, zemin etüdünden sonra belirlenecek.

İZMİT'te, sitenin istinat duvarının çökmesiyle hasar gören 4 apartman, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Zeminin yeniden kaymaması için tedbirler alınırken, binaların akıbeti, zemin etüdünden sonra belirlenecek.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Akik Sokak'taki sitede meydana geldi. Sitenin istinat duvarının bir kısmının çökmesiyle kopan parçalar, alt taraftaki 4 apartmana da zarar verdi. Bazı binaların duvarları yıkıldı.