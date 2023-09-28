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İzmit'te sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çekiç ve murç yardımı ile seramik lavaboyu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi doğal ortamına salındı.