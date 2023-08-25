İzmit'te Panelvan Devrildi: 7 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen panelvan kazasında 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 AKA 925 plakalı panelvan, Gökçeören Mahallesi Kaynarca yolu Sandıklar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Yaşam