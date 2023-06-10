İzmit'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Sürücü B.Y. yara almadan kurtuldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
B.Y'nin kullandığı 26 AGV 138 plakalı otomobil, Turgut Mahallesi Anı Sokak'tan Yeşil Vadi Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla araçtan yara almadan çıkan B.Y, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Yaşam