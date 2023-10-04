İzmit'te kullanılmayan binada yangın çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kullanılmayan 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Buğra Sokak'taki kullanılmayan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki dairenin odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer dairelere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ