İzmit'te Katlı Otoparktan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir katlı otoparkta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki bir kişi aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katlı otoparktan aşağıya düşen 35 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak'ta bulunan 8 katlı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki L.D., katlı otoparktan aşağıya düştü. Yerde hareketsiz şekilde yatan L.D.'yi fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan L.D., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri otoparkta inceleme yaparken, L.D.'nin düşme sebebi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından belli olacak. - KOCAELİ