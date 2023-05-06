İzmit'te Hıdırellez Şenlikleri kutlandı

İzmit Belediyesi ve Balkan Dernekleri ortaklığıyla düzenlenen 2. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Programda yöresel dans gösterisi ve İmran Salkan konseri yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuşmasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İzmit'te,baharın gelişini temsil eden Hıdırellez , İzmit Belediyesi ve Balkan Dernekleri ortaklığıyla Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde düzenlenen "2. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri" ile kutlandı.

Hıdırellez Şenlikleri'nin Balkan Dernekleri Yerleşkesi'ndeki ayağı olan program kapsamında İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından yöresel dans gösterisi gerçekleştirildi. Dilek ateşinin de yakıldığı program kapsamında İmran Salkan ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile İzmitliler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra etkinliğe katkı sunan 14 göçmen derneğinin temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"BEREKETLİ BİR GÜN"

"Hep deriz 'Hıdırellez bereket' diye. Bugün gerçekten Hıdırellez günü ve bereketiyle yaşıyoruz bugünü. Bol yağmur altında böyle bereketli bir günde açılışlar yapmak nasip oldu. Bu akşam sizlerle birlikte Hıdırellez coşkusunu geçen sene olduğu gibi yaşayalım istedik.

TÜM BAŞKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Dayanışma içerisinde birlikte yan yana durmak önemli. 14 göçmen derneğimizin kıymetli başkanları her dönem olduğu gibi emek veriyorlar. Hepsine, yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun hayata geçmesinde herkesin katkısı var. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Biz sadece İzmit Belediyesi olarak yapmıyoruz bu etkinlikleri. Yan yana olabilmek için bütün derneklerimizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz etkinliklerimizi.

"HIDIRELLEZ BAHARIN MÜJDECİSİ"

Bu geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabiatın yeniden doğuşunu simgeleyen Hıdırellez Bayramımız, baharın habercisi. Hıdırellez o güzel baharların müjdecisi aslında. Baharlara az kalmış bir dönemde bizde sizlerle birlikteyiz. Bu dilek ateşi, birbirimiz için ettiğimiz dualar, beraber vakit geçirmek gerçekten çok kıymetli.

"BÜTÜN DİLEKLER KABUL OLSUN"

Yaktığımız ateşler içimizi ısıtsın. Bütün dilediğiniz dilekler kabul olsun. Hıdırellez bütün ülkemize, hanelerimize bütün dünyaya bolluk bereket getirsin. Hastalara şifa olsun, dertlilere deva olsun, kimin ne dileği varsa hak katında kabul olsun."

İZMİT'TE HIDIRELLEZ COŞKUSU

Konuşmaların ardından şarkılara eşlik eden İzmitliler, baharın gelişini ateş üzerinden atlayarak kutladı. Vatandaşlar Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesine etkinlikler için teşekkür etti.