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İzmit'te Gölette Boğulan 15 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Morga Kaldırıldı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Çayırköy Mahallesi'nden arkadaşlarıyla Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'na gelen Berat Efe A, gölete girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Daha sonra gözden kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerden yardım istendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Suda yapılan aramanın ardından göletten çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Yaşam

Devlet Hastanesi Çayırköy Kocaeli Yaşam Haberler

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