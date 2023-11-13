İzmit'te Duvar Çökmesi Sonucu Yol Hasar Gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir duvarın çökmesi sonucu yol hasar gördü. Olay sebebiyle 3 bina tahliye edildi ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvarın yıkılması neticesinde çöken yolun hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Olay sebebiyle 3 bina tahliye edilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Dün gece saatlerinde Bekirdere Mahallesi Sabır Sokakta inşaat temelinin üst kısmındaki duvar çöktü. Duvarın çökmesi sebebiyle park halindeki 41 LL 985 hafif ticari araç, kayan toprakla birlikte inşaat temeline yuvarlandı. Bir bölümü çöken yol kullanıma kapandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar deprem olduğunu düşünerek panikle dışarıya koştu. Toprağın kaydını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi olumsuzluk yaşanmaması adına çevredeki 3 bina boşaltıldı. 7 aile yakınlarının yanına, 4 aile ise belediyenin misafirhanesine yerleştirildi. 87 yaşındaki felçli Hamit Arsoy da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından taşınarak araçla misafirhaneye yerleştirildi. İnşaat temeline yuvarlanan araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

"3 bina boşaltıldı"

Kocaeli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Sabır Sokakta yolda zemin çökmesi meydana gelmiş olup, çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamakla birlikte bir araçta hasar meydana gelmiştir. Çökmenin meydana geldiği sokak üzerinde teknik ekibin incelenmesi sonucu bu alana yakın olan 3 binanın boşaltılmasına karar verilmekle burada ikamet eden 11 kişiden 7'si yakınlarının yanına, 4'ü ise Büyükşehir Belediyesine misafirhaneye yerleştirilmiştir. Olay yeri ve çevresinde gereken bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Çökme sebebiyle meydana gelen hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - KOCAELİ