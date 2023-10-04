Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı sırada evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İzmit'te bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balkon penceresinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangının çıktığı sırada, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.