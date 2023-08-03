İzmit'in Çınarlarıyla Beş Çayı Buluşmaları

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İzmit'in Çınarlarıyla Beş Çayı Buluşmaları' etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Asırlık Çınar Evi sakinleri, 'İzmit'in Çınarlarıyla 5 Çayı Buluşmaları' kapsamında Gülümse Kafe Lavanta ve Yaşam Bahçesi'nde ağırlandı. Programa Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz katıldı. Programda konuklar ilk olarak Yaşam Bahçesi'ni gezerek alanda gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgi edindi. Ardından Gülümse Kafe Lavanta'da misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İzmit'in Çınarları düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti. Program sonunda katılımcılara fide hediye edildi.