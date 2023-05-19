İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde kaldırılan parkın yerine yeni bir park inşa edecek

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde Barut ve Ceyda sokakların birleşiminde yer alan ve kısa süre önce mahkeme kararı ile kaldırılan parkı, Onay Sokak'ta daha güvenli ve konforlu bir şekilde inşa edecek.

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde Barut ve Ceyda sokakların birleşiminde yer alan ve kısa süre önce mahkeme kararı ile kaldırılan parkı, Onay Sokak'ta daha güvenli ve konforlu bir şekilde inşa edecek.

İzmit Belediyesi, bir süre önce Yeşilova Mahallesi'nde bulunan çocuk parkını mahkeme kararı ile kaldırdı. Arsadaki hissedarlardan birinin itirazı öncesinde yıllar önce bölgede inşa edilen parkı kaldıran İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için aynı alanın biraz ilerisinde bulunan Onay Sokak'ta daha güvenli ve konforlu yeni bir park inşa edecek.

Bölgede incelemelerde bulunan Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ve İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Serdar Başyiğit, söz konusu parkın en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Muhtar Filiz, şunları söyledi:

"Bir süre önce Yeşilova Mahallemizde Milli Eğitim'in olduğu yerde yıllar önce yapılan bir park vardı. Milli Eğitim'in olduğu için önceden şuyulandırmada herkese belirli paylar verildi. Hemen hemen 100 kişiye yakın hissedarı vardır. Bu hissedarlardan bir kişi bu alanda park olduğu için mahkemeye başvurmuş. Mahkeme sonucunda da parkın kaldırılması kararı çıktı. Belediye ile görüşüp vatandaşı mağdur etmemek için bu kararı durdurmuştuk. Sonra mahkemeden bir yazı daha geldi. Buradan kaldırdığımız parkı ilerideki yeşil alanımıza yapma kararı aldık. Bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda sıkıntı olmadığını tespit ettik. Parkımız daha güzel bir şekilde yapılacak. Vatandaşımızı mağdur etmeden en yakın zamanda parkımızı İzmit'e kazandıracağız."