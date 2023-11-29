İzmit Belediyesi Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba Hizmeti Sunuyor
İzmit Belediyesi, kentin farklı noktalarında verdiği sıcak çorba hizmeti ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. İşe ve okula gitmek için erken saatlerde kalkan vatandaşlara ikram edilen çorbalar, hastane, okul ve işe gidiş güzergahlarında hizmet veren ikram araçlarıyla ısınmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Ayrıca, İzmit Belediyesi mobil ikram araçlarında engelli personelin istihdamını da sağlıyor.