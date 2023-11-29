İzmit Belediyesi Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba Hizmeti Sunuyor

İzmit Belediyesi, kentin farklı noktalarında verdiği sıcak çorba hizmeti ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. İşe ve okula gitmek için erken saatlerde kalkan vatandaşlara ikram edilen çorbalar, hastane, okul ve işe gidiş güzergahlarında hizmet veren ikram araçlarıyla ısınmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Ayrıca, İzmit Belediyesi mobil ikram araçlarında engelli personelin istihdamını da sağlıyor.

İzmit Belediyesi, kentin farklı noktalarında verdiği sıcak çorba hizmeti ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor.

İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan sıcak çorbalar, soğuk kış günlerinde işe ve okula gitmek için sabanın erken saatlerinde kalkan vatandaşlara ikram ediliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastane, okul ve işe gidiş güzergahlarında hizmet veren ikram araçları ısınmak isteyen vatandaşlarınuğrak noktası haline geliyor.

ENGELLİ DOSTU İZMİT BELEDİYESİ

İzmit Belediyesi, mobil ikram araçlarında engelli personelin istihdamını da sağlıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hafta içi her gün Kuruçeşme, Doğu Kışla, Yeni Cuma ve Ordu Evi'nde hizmet veren mobil ikram araçlarında çalışan engelli personel vatandaşların takdirini topluyor.