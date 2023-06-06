İzmit Belediyesi'nden annelere destek: Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde çocuk oyun odası hizmeti

İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kuruçeşme Yaşam Merkezi Çocuk Oyun Odası minik misafirlerini ağırlıyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çocuğunu bırakacak yer bulamayan anneler, bu merkezden randevu alıp, uzman personellere çocuğunu teslim edebiliyor.

İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kuruçeşme Yaşam Merkezi Çocuk Oyun Odası minik misafirlerini ağırlıyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çocuğunu bırakacak yer bulamayan anneler, bu merkezden randevu alıp, uzman personellere çocuğunu teslim edebiliyor.

Kocaeli'de geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ndeki Çocuk Oyun Alanı'na işi olan, hasta bakma zorunluluğu bulunan, mutfak alışverişine çıkmak isteyen ancak küçük çocuğunu emanet bırakabilecek yeri olmayan anneler, gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabiliyor. Yeni Mahalle Gönül Sokak'ta Kuruçeşme Hizmet Binasında hizmete sunulan alan, 48-72 aylık çocuklara hizmet veriyor. 10 çocuk kapasiteli oyun alanı, randevu sistemi ile çalışıyor. Kadınlar, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla çocuklarını günde 1.5 saat alanında uzman personellerin bulunduğu Çocuk Oyun Alanı'na bırakabiliyor. İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nden (İZGİM) sonra 2. oyun alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulan Kuruçeşme Yaşam Merkezi Çocuk Oyun Odası sürekli olarak hizmet vermeye devam edecek. Anneler, bu uygulamadan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ