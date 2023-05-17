İzmit Belediyesi Manav Dernekleri Yerleşkesi'nde Çalışmalar Sona Eriyor

İzmit Belediyesi, Manav Dernekleri Yerleşkesi'nde çalışmalarını tamamlıyor. Proje kapsamında yerleşke, Manav kültürünü yansıtan birçok alana sahip olacak. Restoranında yöresel yemekler sunulacak ve ürün satışı yapılacak.

Yerel kültürlerin kuşaklar boyu aktarılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan İzmit Belediyesi Manav Dernekleri Yerleşkesi'nde devam eden çalışmalarda sona gelindi.

İzmit'teki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla Balkan Dernekleri Yerleşkesi ile Dernekler Yerleşkesi'ni kente kazandıran İzmit Belediyesi, şimdi de Manav Dernekleri Yerleşkesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında Sepetçi Mahalle Konağı revize edilerek Manav Dernekleri Yerleşkesi'ne dönüştürülürken yerleşke her ayrıntısıyla Manav kültürünü yaşatacak.

Manav dernekleri ile birlikte hareket edilerek şekillenen proje kapsamında, kır düğünü ve birçok açık hava etkinliğinin yapılması adına 172 metrekarelik etkinlik alanı yapıldı. Ayrıca açık alanda çardaklı oturma alanı ve çocuk oyun alanı oluşturuldu. Yerleşkede 35 metrekare muhtar ofisi, 70 metrekare sergi alanı, Manav kültürüne ait yiyeceklerin tanıtılacağı 135 metrekarelik restoran alanı, mutfak ve bulaşıkhane, idari oda, toplantı odası, gelin odası ve mescit yapıldı.

YÖRESEL YEMEKLER SUNULACAK

Manav dernekleri ile birlikte hareket edilerek şekillenen proje kapsamında kurulacak Manav restoranında yöresel yemekler sunulacak. Alan içerisinde bulunan fırın daha kullanışlı hale getirilerek mancarlı pide yapımına imkan sağlanacak. Manav kültürüne ait ürünlerin satışı yapılabilecek. Alanda tamamlanan son düzenlemelerin ardından yerleşkenin hizmete açılması planlanıyor.