İzmit Belediyesi Lavanta Parkı Yapımına Devam Ediyor

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde yapımına başladığı lavanta parkında çalışmalarını sürdürüyor. Bin 750 metrekarelik alana bin 850 adet lavantanın dikileceği lavanta bahçesi tamamlandığında bölgeye değer ve estetik katması planlanıyor.

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde yapımına başladığı lavanta parkında çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Gündoğdu Mahallesi'nde yapımına başladığı lavanta parkında çalışmalar devam ediyor. Bin 750 metrekarelik alana bin 850 adet lavantanın dikileceği lavanta bahçesi tamamlandığında bölgeye değer ve estetik katması planlanıyor.