İzmit Belediyesi, Doç. Dr. Utkan Mutman Parkı'nın Açılışı İçin Gün Sayıyor

İzmit Belediyesi ekipleri, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman'ın adının yaşatılacağı parktaki çalışmalarda son aşamaya geldi. Parkın kısa süre içerisinde vatandaşın hizmetine açılması bekleniyor.

İzmit Belediyesi, Doç. Dr. Utkan Mutman Parkı'ndaki çalışmalarda sona yaklaştı. 'İzmit Unutmaz' vizyonu ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, Gündoğdu Mahallesi'nde Mutman adına inşa ettiği parkın yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.