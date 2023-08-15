İzmit Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Devam Ediyor

İzmit Belediyesi'nin ilçenin mahallelerinde düzenlediği Çocuk Etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Eğitmenler eşliğinde serbest ve geleneksel oyunların oynandığı etkinliklere tüm çocuklar davet ediliyor.

İzmit Belediyesi'nin ilçenin mahallelerinde düzenlediği Çocuk Etkinlikleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların keyifli zaman geçirmeleri amacıyla 10 Temmuz'da başlatılan Çocuk Etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Çocuk Etkinlikleri bugün Ayazma Mahallesi'nde yapıldı.

Keyifli anlara sahne olan etkinlikler, 15 Ağustos Salı günü (yarın) saat 10.00 ile 12.00 arasında Çubuklubala Mahallesi, saat 14.00 ile 16.00 arasında ise Çubuklu Osmaniye Mahallesi'nde devam edecek. Etkinlikler, 16 Ağustos Çarşamba günü ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Çukurbağ Mahallesi, saat 14.00 ile 16.00 arasında da Hacıhasan Mahallesi'nde gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi, eğitmenlerin rehberliğinde serbest ve geleneksel oyunların oynanacağı etkinliklere tüm çocukları davet etti.