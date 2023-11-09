İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Emekçilere İkramda Bulundu

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarına devam ediyor. İşçilere poğaça ve meyve suyu dağıtan ekip, vatandaşlara Başkan Hürriyet'in selamlarını iletti.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi, emekçilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Kuruçeşme bölgesinde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu. İşçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri dağıtan Çınar Ekibi, vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ilettiler.

Vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hürriyet'e ve ekibine teşekkür ettiler.