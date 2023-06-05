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İzmit Belediyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri'ni Yenişehir ve Gündoğdu Mahalleleri'nde de açtı

İzmit Belediyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri'ni Yenişehir ve Gündoğdu Mahalleleri'nde de açtı

Yaşam Haberleri

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentin farklı mahallelerinde açılan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Yenişehir ve Gündoğdu mahallelerinde de faaliyete başladı. Haftanın bir günü okuldan sonra yapılan atölye çalışmalarına çocuklar ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi'nin çocuklara yönelik çalışmaları kapsamında kentin farklı mahallelerinde açtığı Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri, Yenişehir ve Gündoğdu mahallelerinde de yaşama geçirildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentin farklı mahallelerinde açılan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Yenişehir ve Gündoğdu mahallelerinde de faaliyete başladı. Haftanın bir günü okuldan sonra yapılan atölye çalışmalarına çocuklar ilgi gösterdi.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri, 7-12 yaş arası çocuklar ile İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve mahallelerde yaz döneminde de devam edecek. Atölyelere katılmak isteyen çocukların aileleri, izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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