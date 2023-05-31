İzmirli Seçkin Girşen'in Papağanı Gıda Çarşısının Maskotu Haline Geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir gıda çarşısında iş yeri sahibi Seçkin Girşen'in Şakir isimli papağanı, esnaf ve müşteriler tarafından çok seviliyor. Girşen, yıllarca evinde bakımını üstlendiği papağanı, 2 yıl önce çocuğunun dünyaya gelmesiyle iş yerine götürdü. Şakir, tüm gününü Girşen'in omzunda geçiriyor ve esnaf tarafından da maskotları olarak kabul ediliyor.

İzmirli Seçkin Girşen'in iş yerine götürdüğü papağan, gıda çarşısının maskotu haline geldi.

Karabağlar ilçesinde konutlar için havuz yapan Girşen'in kuşlara olan merakı küçük yaşlarda başladı. Evinde yıllarca muhabbet kuşu besleyen Girşen, uzun ömürlü olduğu için 2018 yılında Ara Chloropterus cinsi papağan sahiplendi.

Kırmızı renkli papağanına "Şakir" ismini veren Girşen, yıllarca evinde bakımını üstlendiği papağanı, 2 yıl önce çocuğunun dünyaya gelmesiyle iş yerine götürdü.

Tüm gününü Girşen'in omzunda geçiren papağan Şakir, esnaf tarafından da çok seviliyor.

Seçkin Girşen, AA muhabirine, ilk aldıklarında hasta olan papağanın sağlığına kavuşması için yurt dışından ilaç getirdiklerini söyledi.

Eşinin de papağanı çok sevdiğini anlatan Girşen, "Şakir ile aramızda baba oğul ilişkisi var. Evladımız gibi yani. Çocuğumuz olunca, onun odasını sahiplenince mecburen iş yerine getirmek zorunda kaldık. Çünkü çocuğa bilmeden bir şey yapabilirdi. Ondan dolayı şu an dükkanımda bakıyorum. Şakir'in burada da bir hayran kitlesi oluştu." dedi.

Girşen, hem müşterilerinin hem de esnaf arkadaşlarının papağanı çok sevdiğini, onu her gün görmek için iş yerine geldiğini aktardı.

Sabah dükkanını açınca kuşun kendisini sesler çıkartarak karşıladığını anlatan Girşen, şunları anlattı:

"Gün içinde devamlı yanımda durur. Genellikle ceviz tüketir, özel mamaları da var. Ayda bir tırnak bakımı, gargara bakımı oluyor. Zaten hepsini kendimiz yapıyoruz. Şakir'i herkes seviyor. İş yerimde papağanın bir kutusu var, onu çok seven esnaf komşularımız bazen yem parası atıyor. Cevizini, yemini alıyoruz. Ceviz ve kaju getiren müşterilerimiz var. Çocuklarıyla gelen esnaf arkadaşlar oluyor, beraberinde papağan için çerez getiriyorlar. Herkesin papağana karşı büyük bir sevgisi var."

Girşen, papağanının 2 yıl önce fotoğraf çekilmek isteyen çocuklardan korkarak kaçtığını, eşiyle 6 gün boyunca onu aradığını, sosyal medyadaki hayvanseverler aracılığıyla kendisini Antalya'da bulduklarını kaydetti.

Esnaf Çağdaş Kuru ise papağanın çok sevildiğini söyledi.

Kuşu görmek için her gün Girşen'in dükkanına gittiğini ifade eden Kuru, "Şakir bizim çarşının, sokağın maskotudur. Moralimiz bozulduğundaki neşe kaynağımız. Biraz huysuzdur ama güzeldir." diye konuştu.