İzmir Valisi: Olumsuz bir ihbar yok

İzmir Valisi Süleyman Elban, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi.

Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Elban, "İlimiz Buca ilçesi merkezli olarak 16.30'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.