İzmir Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 2 uçak, 2 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 1 dozerle yangına müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Yaşam