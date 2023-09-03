İzmir Selçuk'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Barutçu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.