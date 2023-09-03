İzmir Selçuk'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, Barutçu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Selçuk İlçesi Barutçu Mahallesi'nde saat 14.48'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 2 uçak 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yapıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: ANKA / Yaşam