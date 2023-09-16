İzmir Menderes'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle alev ve dumanların azaldığı gözleniyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personelin katıldığı öğrenildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Denizden ve Tahtalı Barajı'ndan su alan uçak ve helikopterler, yangın için kısa aralıklarla görev yapabiliyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alev ve dumanların azaldığı, yangının ilerleme hızının da yavaşladığı gözleniyor.

Hava kararmadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangın için 3 gece görüş özelliği olan helikopterin de göreve aralıksız devam ettiği ifade edildi.