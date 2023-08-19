İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisinde sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, su ikmal araçları ve dozerlerle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.