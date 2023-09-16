İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Küner Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 6 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle alevlere müdahaleye başladı.

Bölgede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.