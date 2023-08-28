İzmir Körfezi'nde Alabora Olan Amatör Denizcinin Kurtarılma Anı

İzmir Körfezi'nde teknesi alabora olan amatör denizcinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Karşıyaka ilçesi açıklarında meydana geldi. Lazer teknesiyle İzmir Körfezi'ne açılan amatör denizciye ait tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Bu esnada İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) filosuna ait 'Gezi' adlı yolcu gemisinin kaptanı, olayı fark ederek gemicilere haber verdi.

Amatör denizcinin kurtarılma anı kamerada

Amatör denizcinin yardımına koşan gemiciler, denize attıkları simit ile şahsı gemiye çıkardı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansırken, amatör denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR