İzmir Kınık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tahliye edildiği orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ödemiş ve Kınık'ta dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınların soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiği orman yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı.

Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı.

Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR