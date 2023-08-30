İzmir Kemalpaşa'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Sarıçalı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Sarıçalı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 15.35'te yapıldı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam