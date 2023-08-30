İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Yangın, Nif Dağı ile Gelin Dağı yakınlarındaki ormanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekiplerin çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'de, Nif Dağı ile Gelin Dağı yakınlarındaki ormanda, saat 06.30 sıralarında çıkan yangın, 8 saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Yaşam