İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Nif Dağı Gelindağı mevkiinde saat 06.35 sıralarında başladı. Saat 06.50'da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi geldi.

Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. - İZMİR