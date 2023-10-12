İzmir Kemalpaşa'da Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kızılüzüm Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde geri dönüşüm ve hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın etkili olduğu yangının çevreye sıçramaması için önlem alındı.

Öte yandan yangının etkili olduğu alanın ormana yakın olması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çift taraflı kapatılan İzmir-Kemalpaşa yolunda ulaşım normale döndü.