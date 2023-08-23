İzmir Karşıyaka'da Ana Su Borusu Patladı, Sokaklar Göle Döndü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılan kazı çalışması esnasında ana su borusu patladı. Çocuklar boş bir arsaya dolan su da yüzerken, sokaklar göle döndü, çok sayıda evi su bastı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılan kazı çalışması esnasında ana su borusu patladı. Çocuklar boş bir arsaya dolan su da yüzerken, sokaklar göle döndü, çok sayıda evi su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde özel bir firma tarafından yapılan kazı çalışması esnasında ana su borusu patladı. Kuvvetli bir şekilde sokaklara yayılan sular, bölgede bulunan çok sayıda ev ve evin bahçesinde baskınlarına neden oldu. Vana arızası nedeniyle suyun akışı kesilemezken, mahallenin çocukları bir arsaya dolan su da yüzdü.

"Bu kadar ilgisizlik olmaz"

Evinin bahçesi sular altında kalan İsa Gençler, "Ana su borusu patlamış. Evimin bahçesi su içerisinde. Bu kadar ilgisizlik olmaz. İZSU'ya 3 sefer telefon ettim. Bu İZSU'nun genel müdürü, şefi yok mu? Bir telefonla ana boruyu kapat. Yazık günah değil mi?" dedi.

"Zararımın giderilmesini istiyorum"

Evini su basan Gözde Gökçek ise "Alışverişe gitmiştim, evi komple su almış. Yatak odası, elbise dolabım, buzdolabım, koltuklarım hep su almış. Benim kocam mahkum, benim bunları alacak param yok. Ben buzdolabı, yatak odası ve elbise dolabı istiyorum. Ben mağdurum ve zararım giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahalleli kendi imkanlarıyla suların tahliyesi için çaba gösterirken, adrese gelen itfaiye ekiplerince de baskınların olduğu ev ve bahçelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. - İZMİR