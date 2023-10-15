İzmir Karabağlar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam