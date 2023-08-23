İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın saat 13.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesinde saat 12.20 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi 12.33'te yaptı. 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın saat 13.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam