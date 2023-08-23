İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın saat 13.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.