İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9-10 Eylül'de bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9-10 Eylül'de bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de "Zafer Yürüyüşü" kapsamında 08.00-10.00 saatlerinde Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesinin bir bölümü kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Göztepe istikametinden Konak istikametine gelen akım yoğunluk durumuna göre Konak Tüneli'ne yönlendirilecek.

Kentte, 10 Eylül'de düzenlenecek "11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu" nedeniyle 05.00-12.00 saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarının sahil tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı ve Başak Sokak'ın bir kısmı araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.